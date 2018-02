Miranda verloor been en wil antwoord van doorrijder: 'Leven op zijn kop gezet'

Het is 6 januari als Miranda slachtoffer wordt van een doorrijder op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. Het ongeluk zorgt voor de nodige ophef. Helemaal als deze week duidelijk wordt in wat voor toestand ze werd achtergelaten. Een van haar twee onderbenen is zo beschadigd dat het later moet worden geamputeerd, haar andere been is gebroken, net als haar sleutelbeen. Ze heeft een beschadiging aan haar hersenen en is de helft van haar bloed verloren. Sinds het ongeluk is haar zicht slechter en kan ze niet meer proeven en ruiken.



Zaterdag is het ongeluk precies vijf weken geleden. Tweeënhalve week terug verhuisde ze naar het revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven, waar ze nu vanuit een rolstoel haar verhaal doet. Al is ze het gedeelte over het ongeluk zelf helemaal kwijt. „Het laatste wat ik me herinner is dat ik bij het restaurant mijn fiets van het slot haalde.”