Miriam ‘vergeet’ voor 42 euro bij zelfscankassa Albert Heijn en belandt in cel: ‘Ik werd niet geloofd’

Zelfscank­as­sa rukt op, maar deze caissières zijn voor hun klanten onmisbaar

17 februari De zelfscankassa in de supermarkt werkt lekker snel en je boodschappen online bestellen is supermakkelijk. Maar wie vraagt er nog naar je bonuskaart of feliciteert je met je verjaardag? Deze klanten kunnen niet zonder hun favoriete caissières. ‘We zijn ook Facebookvrienden geworden.’