Mirsad (48) zocht in Bosnië zijn vader, toen hij terugkwam waren zijn vrouw en kinderen verdwenen

‘Nederlandse Alcatraz’ Taghi knaagt ook aan uitgangs­pun­ten Vughtse gevangenis EBI

De aanwezigheid van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, leidt ook tot onrust binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de gevangenis in Vught. De zorgen over de veiligheid brengen het uitgangspunt dat ook EBI-gevangenen recht hebben op een menselijk regime, aan het wankelen.

25 november