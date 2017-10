Misdaadcijfers dalen spectaculair

De politie registreerde het afgelopen jaar 930.000 misdrijven. Dat is een daling van 5,1 procent ten opzichte van 2015. Het aantal verdachten (270.000) zelfs met 11 procent af. Die stevige dalingen vertalen zich weer in minder zaken bij de rechtbank. In 2016 behandelde de rechter 94.000 zaken; 11 procent minder dan het jaar ervoor.



Op alle fronten lijkt de criminaliteit in Nederland als poolijs weg te smelten. Die trend is zeker niet nieuw. Sinds 2007 daalt het aantal geregistreerde misdrijven gestaag, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek Criminaliteit en Rechtshandhaving van het WODC. In tien jaar tijd daalde het aantal misdrijven met 29 procent en het aantal verdachten zelfs met 46 procent. Rechters behandelen 28 procent minder zaken dan in 2007.



Criminoloog Cyrille Fijnaut ziet zeker verbetering. ,,Veel traditionele delicten, zoals woninginbraken en autodiefstallen, nemen al jaren af. Dat is onder meer te danken aan beter hang- en sluitwerk. Maar ook omdat jongeren zich steeds meer in de virtuele wereld begeven.”



Ook criminoloog Anton van Wijk van Bureau Beke gelooft dat de mobiele telefoon heeft geleid tot minder criminaliteit. ,,Jongeren zijn minder op straat. Ze zitten bij elkaar op de bank te gamen, of ze hebben contact via Whatsapp. De gelegenheid schept de dief. Zo lang ze maar op die telefoon bezig zijn, kunnen ze niet op straat misdrijven plegen.”