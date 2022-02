Misdaadverslaggever Mick van Wely geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag

Tenminste zeven vrouwen zouden hun beklag hebben gedaan nadat Van Wely zich op tv laatdunkend had uitgelaten aan tafel bij Beau. Het ging in die uitzending over het seksueel overschrijdend gedrag van mannen bij The Voice. Nadat het interne Meldpunt Integriteit met alle betrokkenen had gesproken, is Van Wely voor langere tijd geschorst.