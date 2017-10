'Misdrijf lijkt nu wel aannemelijker dan een ongeluk'

Overal in de omgeving van de vijver in Huis ter Heide wordt gezocht naar Anne Faber. De 25-jarige Utrechtse is al acht dagen vermist. Het onderzoek lijkt echter geen meter op te schieten. ,,Een misdrijf is nu aannemelijker dan een ongeluk,’’ zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens.

Zo snel als ‘het grote publiek’ via social media conclusies trekt, zo voorzichtig is de politie nog steeds. ,,Alle scenario’s kunnen in theorie nog, maar ik zeg niks raars als er voorzichtig wel een streep kan door het scenario van een ongeluk,’’ zegt woordvoerder Bernhard Jens van de politie.

Dus een misdrijf?

,,Dat is nu wel het meest aannemelijke scenario. Al hebben we haar niet gevonden, dus eigenlijk staan alle scenario’s nog open. Maar als je ziet waar de fiets, de tas en de jas liggen, is een ongeluk voor ons geen scenario meer waar we veel rekening mee houden.’’

De jas is van Anne. Maar die tas en fiets?

,,Waarschijnlijk wel, maar we gaan nog niet definitief zeggen. De familie denkt van wel, maar weet iedereen precies hoe de tas van z’n kinderen eruit ziet? We weten het pas zeker als het dna-onderzoek afgerond is. Ook willen we weten wat er nog meer aan dna op die spullen zit.’’

Zat er dna van iemand anders op Annes jas?

,,Daar ga ik niks over zeggen behalve dat die jas inderdaad van Anne is.’’

Het fietspad naast de Amersfoortseweg is afgesloten en er was vrij veel activiteit. Heeft die plaats speciale aandacht?

,,Bij mijn weten niet. We kijken op meerdere plekken in de omgeving. Ik kan me voorstellen dat stukjes van het gebied hier en daar worden afgesloten omdat we dan zoeken en er geen hardlopers of wandelaars bij willen hebben. Maar zover ik weet heeft geen enkele plek momenteel speciale aandacht. Ook met die vijver zijn we nog niet helemaal klaar. We willen ál het slip van de bodem onderzoeken.’’

Klopt het gerucht dat met speciale aandacht naar het asielzoekerscentrum en een instelling voor mensen met psychische problemen wordt gekeken?

,,Nee. Onzin. Kijk, die liggen in het gebied dus daar kijken we naar, net zoals we naar de McDonald’s kijken en dat defensieterrein. Maar er is geen enkele aanwijzing om met éxtra aandacht naar welke instelling dan ook te kijken.’’