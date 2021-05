Mishandelde eendjes zijn er slecht aan toe: ‘Dit is geen kattenkwaad meer, maar gewoon mishandeling’

Op maandagochtend ontfermt Sandra van Tilburg van vooropvang De Maashorst in Schaijk zich over de twee kleine diertjes, waarvan er één er heel slecht aan toe is. Het eendje heeft een gebroken nek. ,,Hij kan zijn kop niet meer omhoog houden. Zo hard moet de klap zijn geweest. Ik denk dat er met zijn ei is gegooid. Die ander is wel in orde.”



Zaterdag zagen twee meisjes van 10 en 12 jaar hoe twee jongens de dieren mishandelden. Zij schakelden meteen de dierenambulance in. Eigenaresse van de vooropvang Sharon van Offeren brieste gisteren van woede en ook Van Tilburg snapt helemaal niets van de daad. ,,Wat is hier leuk aan? Ik heb zelf drie kinderen en heb hen dit gevraagd. Ook zij weten het niet. Onbegrijpelijk. Ik ben ook heel boos op de ouders.”