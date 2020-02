Mislukte overval Eindhoven: supermarktmedewerker gewond aan hoofd door man met slagersmes

Een achtervolging na een mislukte overval in Eindhoven is vrijdagavond uitgelopen op een opstootje met gewonden. Een supermarktmedewerker liep een flinke snee in zijn hoofd op toen hij door één van de overvallers in zijn hoofd werd geraakt met een hakmes. Uiteindelijk lukte het collega’s om de overvaller tegen de grond te werken, waarbij ook hij gewond raakte.

Twee gemaskerde mannen drongen rond 21.00 uur de Turkse Yasar Supermarkt XL aan de Generaal Coenderlaan binnen, zo vertellen medewerkers. De zaak was al een halfuurtje dicht, maar er werd nog wat opgeruimd. Hoewel het van buiten leek of er niet veel mensen in de winkel waren, bleken binnen nog zes tot acht mensen aan het werk. Eén van hen drukte snel op een alarmknop, waardoor de kassa’s direct werden geblokkeerd.

Mogelijk was er nog een derde overvaller bij betrokken. De twee overvallers die binnen waren, gewapend met onder meer een slagersmes, vluchtten daarop en stoven elk een andere kant op. Een aantal medewerkers van de supermarkt besloot achter één van hen aan te gaan. Op een zeker moment raakte de verdachte daarbij één van de mannen in zijn hoofd.

,,Hij had niet gezien dat het een hakmes was, hij dacht dat de man een mobieltje in zijn hand had. Waarschijnlijk hield hij daarom geen afstand‘’, zegt één van de vrouwelijke collega’s achteraf tegen het Eindhovens Dagblad.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De overvaller wordt ingerekend in een voortuin in Eindhoven. © Fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

Quote Hij had niet gezien dat het een hakmes was, hij dacht dat de dader een mobieltje in zijn hand had Medewerker supermarkt

Ook dader gewond

Op een meter of tweehonderd van de Turkse supermarkt werd de overvaller alsnog overmeesterd. De collega’s werkten hem tegen de grond in een voortuin van een rijtjeshuis. Daarbij raakte de overvaller zelf gewond aan zijn hoofd. Bij aankomst van de politie is hij in de boeien geslagen.

De verdachte is daarna met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de gewonde supermarktmedewerker is gewond met een ambulance afgevoerd. Hij had een diepe snee in zijn hoofd.