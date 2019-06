Mislukte plofkraak Zundert: ‘Sta je dan in je badjas met de lont van die bom voor je neus!’

Een Zundertse van middelbare leeftijd (‘mijn naam hoeft er echt niet bij hoor’) is nauwelijks bekomen van de schrik na de mislukte plofkraak die het leven in de plaats een paar uur op z’n kop zette. ,,Ik deed de deur open en zag een koord voor mijn deur hangen. Ik dacht nog: wat moet dat afzetlint hier? Bleek het de lont van die bom te zijn. Sta je daar in je groene badjas, ik schrok me dood.’’



Twee mannen stopten rond half vier een zwaar explosief in de pinautomaat van de ABN AMRO aan de Molenstraat met de bedoeling het apparaat op te blazen. Maar vermoedelijk werden ze gestoord. Ze vluchtten en lieten de dodelijke bom in de vorm van een cassette van zestig centimeter lang in de automaat achter.



,,Waarom ze opeens vertrokken? Ik weet het niet’’, denkt de vrouw hardop. ,,Misschien zijn ze wel geschrokken toen ik, om naar buiten te kunnen kijken, het rolgordijn omhoog heb gedaan.’’ Zonder het zelf te beseffen was de vrouw, die in de buurt van de pinautomaat woont, getuige van de actie. ,,Ik was heel vroeg wakker, rond half vier, toen ik wat hoorde. Ik keek naar buiten en zag wat licht bij de automaat. Kort daarop hoorde ik een scooter hard wegrijden.’’ Nog altijd nietsvermoedend viel de Zundertse op de bank in slaap.