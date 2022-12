‘Misstanden weggemoffeld in gesloten instelling jeugdzorg’: begeleider doet boekje open

Met mes op verlof, nekklem en wurggreep: zo ervaren jongeren jeugdin­stel­ling Linden­horst

In een gesloten jeugdzorginstelling in Zeist kon een jongere deze zomer met een mes op verlof en paste een begeleider een wurggreep toe. Uit onderzoek van deze site blijkt dat er ernstige incidenten plaatsvinden in Lindenhorst.

14 oktober