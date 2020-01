MIVD heeft bewijs dat Oekraïense Boeing boven Iran werd neergeschoten

VIDEODe Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt over bewijs te beschikken waaruit blijkt dat de Oekraïense Boeing 737, die woensdagochtend kort na het opstijgen crashte in de buurt van het vliegveld van de Iraanse hoofstad Teheran, is neergeschoten. Volgens minister Bijleveld is er sprake van ‘eigenstandig bewijs’.

Defensie-minister Ank Bijleveld zei vandaag na afloop van de ministerraad dat de MIVD over informatie beschikt die het aannemelijk maakt dat de Boeing 737, met aan boord 176 personen, door een raket is neergehaald. De Canadese premier Trudeau opperde dit eerder vandaag, onder meer op basis van videobeelden waarop te zien zou zijn dat het passagierstoestel wordt geraakt.



,,De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk een luchtafweerraket is geweest”, aldus de bewindsvrouw. Ook andere landen hebben al laten weten over informatie te beschikken dat de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines bij de Iraanse hoofdstad is neergeschoten, vermoedelijk per ongeluk. Iran ontkent ten stelligste het toestel met een raket te hebben geraakt.



‘Compleet onderzoek’

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt in Brussel dat het ‘plausibel is dat de Iraanse luchtafweer heeft geschoten’, op basis van informatie ‘van ook onze eigen inlichtingendiensten die ernaar hebben gekeken. Het is nu van groot belang dat er een compleet onderzoek plaatsvindt’.



Blok deed zijn uitspraak voor aanvang van een spoedvergadering met zijn EU-collega’s van Buitenlandse Zaken. Hij zei ‘gemengde signalen’ uit Iran te krijgen dat dit ook gebeurt, maar noemde het ‘hoopgevend’ dat Canada en een aantal andere landen daarbij mogelijk worden betrokken.

Informatie delen

Iran - dat het neerschieten van het vliegtuig ontkent - riep Canada, na Trudeau's verklaring, op om alle informatie over de crash te delen. ,,We roepen de Canadese premier en iedere andere regering die informatie heeft over de crash op om het over te dragen’’, klonk het. Iran doet zelf onderzoek naar de inmiddels teruggevonden vluchtrecorders, maar zegt als daartoe de noodzaak bestaat ook hulp uit het buitenland in te zullen schakelen. Rusland viel Iran vandaag bij: De regering van Poetin ziet nog geen bewijs om Iran te beschuldigen van het neerschieten van het toestel.



Bij de ramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven, waaronder 63 Canadese burgers. De Canadese premier zegt niet te zullen rusten voordat de zaak is opgehelderd en er ‘recht is gedaan’. De crash lijkt sterk op de ramp met vlucht MH17. Trudeau heeft daarom de Nederlandse premier Rutte gebeld om hem te vragen naar zijn ervaringen rond die vlucht. Nederland zal die logischerwijs ‘ter beschikking stellen’’, zegt minister Blok.



Ook een hoge officier van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, een medewerker van het Pentagon en een functionaris van de Iraakse inlichtingendienst maakten aan weekblad Newsweek kenbaar dat Ukraine International Airlines-vlucht 752 mogelijk is neergehaald door een Iraanse raket. Daarbij gaat het volgens hen waarschijnlijk om een Tor-M1 raketsysteem van Russische makelij.



Iraanse ambassadeur ontkent opruimen plek vliegtuigcrash

De Iraanse ambassadeur in Groot-Brittannië heeft vandaag ontkend dat zijn land de plek van de crash van het Oekraïense vliegtuig heeft gebulldozerd. Diplomaat Hamid Baeidinejad zei in een interview met Sky News dat dergelijke berichten ,,absoluut absurd” zijn.



Hij zei ook zijn twijfels te hebben over beelden waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat de Boeing door een raket wordt geraakt (Bekijk de beelden hieronder, red.). ,,We moeten heel voorzichtig zijn met het beoordelen van zulke video’s als we niet weten of ze wel de waarheid vertonen”, zei hij.



,,Vliegtuigongevallen zijn een zeer technische kwestie. Ik kan niet oordelen, u kunt niet oordelen, verslaggevers op de grond kunnen niet oordelen. Niemand kan oordelen. Een minister van Buitenlandse Zaken of een premier kan niet oordelen over deze kwestie.”