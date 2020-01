MIVD heeft informatie dat gecrashte Oekraïense Boeing in Iran is neergeschoten

Defensie-minister Ank Bijleveld zei vandaag na afloop van de ministerraad dat de MIVD over informatie beschikt die het aannemelijk maakt dat de Boeing 737, met aan boord 176 personen, door een raket is neergehaald. De Canadese premier Trudeau opperde dit eerder vandaag, onder meer op basis van videobeelden waarop te zien zou zijn dat het passagierstoestel wordt geraakt.



,,De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk is dat dit een luchtafweerraket is geweest”, aldus de bewindsvrouw. Ook andere landen hebben al laten weten over informatie te beschikken dat de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines bij de Iraanse hoofdstad is neergeschoten, vermoedelijk per ongeluk. Iran ontkent ten stelligste het toestel met een raket te hebben geraakt.