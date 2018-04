MIVD-medewerkers luiden noodklok: 'Levens in gevaar door verklaringen Marco Kroon'

De twee, die van Afghaanse komaf zijn maar al jaren in Nederland wonen, doen anoniem hun verhaal tegenover Nieuwsuur . Met de rechtszaak willen ze hulp van het ministerie afdwingen om elders in Europa een nieuw bestaan op te bouwen. ,,Marco Kroon heeft een heel grote fout gemaakt. Ik ben met hem gezien in Kabul. Daarom is er nu een risico voor mij en mijn familie, zelfs in Nederland'', zegt een van hen, die door het programma de gefingeerde naam Ahmed heeft gekregen. Hij hield naar eigen zeggen contact met bronnen bij al-Qaeda en de Taliban. De ander, aangeduid als Mahmoud, vergezelde als tolk spionnen. Andere bronnen van Nieuwsuur bevestigen dat de mannen belangrijk inlichtingenwerk deden. Ze zouden bijvoorbeeld informatie over bermbommen en hinderlagen hebben achterhaald voor de Nederlandse troepen in Afghanistan.

Incident

Majoor Kroon, drager van de militaire Willems-Orde, bracht in februari een uitgebreid persoonlijk relaas over de zaak naar buiten in deze krant. De Telegraaf meldde later dat voor de inlichtingenmissie een huis in de Afghaanse hoofdstad Kabul werd gebruikt als uitvalsbasis. Voor Kroon was de aanleiding om er in het openbaar over te vertellen het feit dat justitie onderzoek doet naar zijn handelen.