Het centrum van Valkenburg is veranderd in een grote snelstromende waterpoel. Mensen wordt gevraagd niet de straat op te gaan omdat putdeksels zijn weggespoeld, iets dat door het modderige water niet te zien is. Een brug over de Geul in Valkenburg is door woest stromend water weggeslagen. Enkele andere bruggen over de rivier zijn instabiel, aldus burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg donderdag. Het water stroomt winkels, restaurants en hotels binnen en sleurt tafeltjes van de horeca mee door de straten. Militairen hebben mensen uit woningen en zorgcentra geëvacueerd, sommigen zitten nog vast in hun huis. Ook de brandweer helpt hen daar weg te krijgen. Bij de ontruiming wordt onder meer een shovel ingezet.