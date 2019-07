Moddergooien bij Forum gaat door

Otten werd vorige week de partij uitgezet na een langer lopend conflict tussen de twee voormalige kompanen. Sinds Otten dit voorjaar in een interview in NRC kritiek uitte op het volgens hem te onbezonnen optreden van Baudet en de te rechtse koers die hij volgt, worden over en weer verwijten gemaakt. In een mededeling op de website van de partij schrijft Baudet nu dat alle kritiek van Otten op de koers alleen maar bedoeld was om ‘te camoufleren dat er een conflict was over financiële malversaties’.