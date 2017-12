Model Ivana Smit (19) overlijdt na val balkon

Haar ouders en broer, die in het Belgische Peer wonen, zijn gisteravond naar Kuala Lumpur gevlogen nadat ze hoorden over het tragische lot van Ivana Smit. Ze zijn vanochtend aangekomen. ,,Het is té toevallig,’’ zegt Bart Toncken die de familie goed kent. ,,We waren zeven jaar ongeveer buren in Kuala Lumpur toen Ivana bij haar grootouders woonde. Hoe kan ze zomaar vallen? Waarom was ze naakt? Zelfmoord is uitgesloten. Deze week liep ze nog een show voor lingeriemerk Triumph. Ivana had het nog zo druk met het leven. Ze was heel professioneel en verantwoordelijk, echt geen vrouw die laveloos van een balkon valt.’’ En de balustrades van de appartementsgebouwen zijn hoog, zo weet hij.