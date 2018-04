Moeder (33) van dode baby in Rotterdam-West aangehouden

Video/UpdateDe politie heeft de 33-jarige moeder aangehouden van de dode baby die vanochtend is aangetroffen in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-West. Het gaat om een zeven maanden oud jongetje.

De moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. Over de omstandigheden waaronder de baby is overleden, is nog niets bekend. Agenten zijn ter plaatse en doen onderzoek. De politie heeft de omgeving afgezet met linten. Ook de afdeling van de Forensische Opsporing is aanwezig en voert een sporenonderzoek uit in de portiekwoning.

Een politiewoordvoerder bevestigde eerder al dat er een plaats delict van is gemaakt. ,,Dat doen we in dit soort gevallen altijd. We moeten alles uit kunnen sluiten.'' Of er sprake is van een misdrijf of een ongeluk kan de politie nog niet zeggen. ,,Het onderzoek in de woning is nog steeds bezig en we spreken mensen in de omgeving van de familie om erachter te komen wat hier is gebeurd.''

De politie heeft virtual realitybrillen gebruikt om de situatie in de woning vast te leggen. Agenten gebruiken de brillen over het algemeen om een plaats delict in detail op te nemen, zodat die later nog geïnspecteerd kan worden. Het visualisatieteam van de politie maakt 360-gradenfoto's met een robotcamera. De beelden kunnen gebruikt worden om na te gaan wat er in de woning is gebeurd. ,,Dit doen we over het algemeen bij de wat grotere zaken'', aldus een forensisch rechercheur ter plaatse.

De vader kwam vanochtend vroeg bij de woning aan. Buurtbewoners zagen hoe hij op straat in huilen uitbarstte en begon te schreeuwen. De politie was toen al ter plaatse. Huilend werd de man meegenomen in een politiewagen.

Geschokt

Quote Oh mijn god. Ik ken mensen die hier wonen met een baby buurman Buurtbewoners reageren geschokt. ,,Oh mijn god. Ik ken mensen die hier wonen met een baby. Ik hoop niet dat het over dat gezin gaat'', zegt een buurman.



De naaste buurvrouw heeft vanochtend niks gehoord. ,,Ik ken ze ook niet goed. Ik groet ze wel, maar ze zeggen eigenlijk nooit iets terug. Het gaat om een gezin uit Kaapverdië met twee kinderen.'' Het zijn rustige mensen, vertelt zij. Buren hebben nooit een vermoeden gehad dat er iets aan de hand was in de woning.



Begin april werd er in Schiedam ook het stoffelijk overschot van een baby gevonden op een balkon van een woning aan de Stationsstraat. De 19-jarige moeder van het jongetje is aangehouden en zit in voorlopige hechtenis. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. De politie onderzoekt deze zaak nog steeds.

