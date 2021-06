Moeder brengt autistische Niels regelmatig naar prostituee: 'Als ik mijn zoon gelukkig zie, ben ik dat ook’

coronavirus LIVE | Geboorte­jaar 1993 aan de beurt voor een prik, 130.000 Britse huishou­dens dakloos geraakt

9:41 De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wil dat binnen een jaar zeker 70 procent van de wereldbevolking is gevaccineerd. Daarvoor roept hij de hulp in van de G7. In de Russische hoofdstad Moskou heeft burgemeester Sergej Sobjanin alle inwoners een week vakantie gegeven om de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in te dammen. En de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is zaterdag op de bon geslingerd, omdat hij zich opnieuw niet aan de coronamaatregelen hield. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.