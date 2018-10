Moeder die zoontje achterliet op CS niet opnieuw de cel in

R. krijgt negentien dagen cel, die ze reeds in voorarrest uitzat. De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie. R. krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van zestig dagen. De vrouw liet tijdens de rechtszaak twee weken geleden weten dat ze geen uitweg meer zag voor haar zoon Amir, die steeds zieker werd en last had van aanvallen. Ze kon nergens hulp vinden, zei R., die zelf zwakbegaafd en analfabeet is. Ze hoopte dat met haar actie haar zoon in de hulpverlening terecht kon. Door camerabeelden en een tip kon de moeder daags na de achterlating van het jongetje worden aangehouden in de Warmoesstraat.

Gewond

De rechtbank noemt het ‘kwalijk’ dat R. haar zoontje achterliet, die pas drie jaar oud was en wiens ontwikkeling bovendien zeer beperkt is. ,,Hij heeft lange tijd alleen rondgedoold rond het station en het busplatform. Onder deze omstandigheden had hem van alles kunnen overkomen. Hij had in verkeerde handen kunnen vallen, of gewond kunnen raken. Immers, hij rende rond op het busstation, een plek waar bussen af en aan rijden. Verdachte heeft haar zoon ernstig in gevaar gebracht.”



De rechtbank houdt rekening met de omstandigheden van R. en haar kind. Ze was depressief en somber en radeloos over hoe zij met haar kind moest omgaan. Bovendien is R. zwakbegaafd en spelen er tal van psychosociale problemen.