Moeder en dochter gaan samen dood, maar treuren doen ze niet: ‘Bereiden ons voor door te lachen’

Raadsleden vaak bedreigd: ‘Meestal gaat het over Zwarte Piet , het slavernij­ver­le­den of Metoo’

Een doodsbedreiging per brief, jongeren die roepen dat je ‘op moet rotten’ of talloze scheldpartijen en bedreigingen via sociale media. Lokale politici worden op allerlei manieren geïntimideerd en bedreigd. ‘Ik ben geen prominent politicus, ik ben raadslid en krijg toch al zoveel haat over mij heen.’

18 januari