Moeder laat kind achter in snikhete auto

De politie meldt dat de peuter bezweet was en nauwelijks aanspreekbaar. Na controle door ambulance-medewerkers gaat het weer goed met het kind. Het incident is gemeld bij het adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.



Volgens een medewerkster van de supermarkt Vomar gaat het om een een meisje van ongeveer 2,5 jaar. Zij zegt dat de moeder van de peuter boodschappen aan het doen was in hun winkel. Inmiddels zijn moeder en kind herenigd.



De politie benadrukt dat het tijdens deze hitte gevaarlijk is om kinderen of dieren achter te laten in de auto. Binnen een paar minuten kan de temperatuur in de wagen flink stijgen en is de kans op oververhitting groot.