Moeder mishandelt zoon (10) met snoer: ‘Ik was boos toen hij mijn andere kind liet vallen’

Mag je in Nederland jouw kind niet slaan? De in Somalië geboren vrouw (40) reageert verrast als de politierechter haar tot drie keer toe vertelt dat dit in Nederland - en dus ook in haar woonplaats Den Bosch - wettelijk is verboden. Zij zou in april vorig jaar haar 10-jarige zoon thuis hebben mishandeld.