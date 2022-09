Moeder omgebrachte Gino (9) uit rechtszaal verwijderd: ‘Je bent een monster’

De moeder stond gillend op toen het Openbaar Ministerie (OM) voorlas waarvan Donny M. wordt verdacht. Volgens het OM heeft hij Gino gedood door hem te smoren met een kussen, dan wel te wurgen of te verdrinken. Ook zou hij hem xtc en Kamagra - een soort viagra - hebben gegeven. De moeder van Gino kon dit niet langer aanhoren, stond op en begon te gillen. Bij aanvang van de zitting schreeuwde ze Donny M. al toe dat hij ‘een monster’ is. M. bleef tijdens het rumoer onbewogen voor zich uit kijken, maar werd uiteindelijk door de parketpolitie terug naar zijn cel gebracht.

Toen de zitting korte tijd later werd hervat, bekende Donny M. de feiten. ,,Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, is afschuwelijk. Het had niet mogen gebeuren”, zei hij rustig, gekleed in een spijkerbroek en wit t-shirt. Ook heeft hij nu een baard.

Tijdens de zitting bleek dat M. in de periode voor de moord op Gino ook een tiener seksueel heeft misbruikt en daar kinderporno mee heeft gemaakt. Dit kind lag te slapen. De recherche stuitte op de beelden en wist het slachtoffer te achterhalen. Er is inmiddels aangifte gedaan.

In een buurtcentrum in het noordwesten van Maastricht kijken zo’n dertig mensen via een videoverbinding mee met de rechtszaak een paar kilometer verderop. Het is er tot dusver rustig, al lopen de emoties bij het horen van sommige details soms wel hoog op.

Volledig scherm Tientallen mensen legden bloemen na de dood van de 9-jarige Gino. © ANP / ANP

Gino verdween woensdag 1 juni tijdens het buitenspelen. Hij werd voor het laatst gezien op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Volgens het OM zou M. Gino rond half acht hebben meegenomen naar zijn huis in Geleen. Daar gaf hij hem xtc en viagra. Twee uur later zocht hij op zijn telefoon op hoe hij iemand kon verstikken met een kussen. Omdat Gino volgens het OM bleef schreeuwen en huilen, zette M. in de badkamer muziek aan met een draagbare speaker, Vervolgens bracht hij de jongen om het leven. Daarna wikkelde hij de jongen in vuilniszakken en bracht hem naar de tuin van een eerder afgebrand huis, dicht bij de plek waar hijzelf woonde.

Volgens het OM is nog niet duidelijk wat precies heeft geleid tot de dood van Gino. M. verklaart wisselend in de verhoren en het onderzoek van de patholoog is nog niet afgerond. Het OM wil dat dit onderzoek eerst wordt afgerond, voordat M. door gedragswetenschappers in het Pieter Baan Centrum wordt onderzocht.

Honderden mensen hielden na de verdwijning van Gino tevergeefs zoekacties in de hoop het jongetje snel te vinden. De politie pakte M. op 4 juni op in zijn woning in Geleen. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. De man werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen. Onlangs werd bekend dat Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier Rijksinspecties, gaat onderzoeken in hoeverre aan M. ‘passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend’.