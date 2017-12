Moeder redt kinderen uit zinkende auto: Doodeng en machtig koud

Zee van lampionnen vraagt aandacht voor kanker

29 december In de bossen bij Lunteren is vrijdagavond een hart van lampionnen neergelegd door KWF Kankerbestrijding. Met het hart wil KWF dat tijdens de laatste dagen van het jaar wordt gedacht aan 'mensen die er niet meer zijn, aan mensen die nu met kanker te maken hebben en aan iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken'.