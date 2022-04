Moeder schrijft brief aan Poetin: ‘Als mijn kinderen een scheve schaats rijden dan zit ik ook bovenop hun kop’

De beelden van de oorlog in Oekraïne hebben veel emoties losgemaakt bij Nederlanders. Ook bij Janny Tiesnitsch Kooistra uit Stiens, een dorp in Friesland. ,,Het is zo’n verschrikkelijk conflict. Hoe kan Poetin dit doen?” vraagt de Friese vrouw zich af. ,,Als mijn kinderen een scheve schaats rijden dan zit ik ook bovenop hun kop.” Ze bleef niet stilzitten en kwam met een schrijfactie, voor moeders en door moeders. Met een brief aan Poetin wil ze als moeder hem oproepen om een einde te maken aan de oorlog.

Voor haar is Poetin de leider van de Russische staat, maar ze beschouwt hem ook als een zoon. Ze hoopt een snaar bij hem te raken door vanuit haar moederhart te schrijven. ,,Ik hoop hem inzicht te geven en hem in de schoenen te laten staan van de Oekraïners en zijn eigen mensen. Ik ga op zoek naar zijn hart en ik vraag aan iedereen om mee te zoeken. Er zit nog ergens liefde bij hem.’’

Amnesty Leeuwarden hielp Janny bij het opstellen en vertalen van de brief. Samen roepen ze andere moeders in Nederland op om hetzelfde te ondernemen en de actie te delen. Volgens de mensenrechtenorganisatie is dat laatste al veel gebeurd. Het initiatief smaakt ook naar meer. Amnesty hoopt onder andere scholen aan te sporen om de brief rond te sturen. De brief is te downloaden via de website van Amnesty Leeuwarden, in zowel het Engels als in het Russisch. De organisatie benadrukt dat ook vaders deel mogen nemen aan de actie.

De brief is momenteel onderweg naar het Kremlin, de zetel van de Russische regering. Volgens Amnesty zou de brief effectief in Rusland moeten belanden, maar of Poetin zal luisteren, valt te betwijfelen. ,,Als je niets doet, dan gebeurt er ook niks”, sluit de vrouw af. Voor haar is de actie tevens een signaal aan de Oekraïense en Russische moeders in Nederland, om hen een hart onder de riem te steken.

