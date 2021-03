Moeder van ernstig zieke Jaela (24) doet oproep aan Hugo de Jonge: ‘Wanneer wordt mijn kind gevaccineerd?’

Nederlan­der opgepakt voor overval op Luchthaven Keu­len-Bonn, werd internatio­naal gezocht

13:10 In de buurt van Amsterdam is een 52-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van gewapende overvallen op geldtransporten in Duitsland. De Nederlander is maandagmiddag in zijn woning gearresteerd, meldt de Duitse politie. Tegen de verdachte was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.