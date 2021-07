Moeder van Frédérique reageert: 'Haar mishandeling legt pijnpunt in samenleving bloot’

UPDATEDe ernstige mishandeling van de 14-jarige Frédérique uit Amstelveen ‘staat niet op zich en legt een pijnpunt in de samenleving bloot’. Dat zegt haar moeder in een openbaar bericht op Facebook. De 14-jarige jongen uit Amstelveen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de mishandeling zit nog vast. De jongen werd afgelopen dinsdag aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden.

De zaak rondom Frédérique wordt al dagen breed in de media uitgemeten, deels dankzij enkele berichten van haar vader die op LinkedIn viral gingen. Hier lijkt de moeder niet achter te staan. ,,De keus van Frederiques vader om dit dermate breed toe te lichten in de media is niet de mijne”, schijft ze op haar Facebook. ,,Ik hoop dat Frederique zich gesteund voelt en hierdoor nóg krachtiger wordt. Ze is een kanjer en ik ben onvoorstelbaar trots op haar.”

Wat gebeurde er?

De 14-jarige Frédérique werd door een groep jongens geslagen toen ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is. ,,Het meisje is behoorlijk gewond geraakt”, zegt de politie over het incident. ,,We zijn direct nadat we daar kennis van hadden ter plaatse gegaan en hebben ook eigenlijk meteen een onderzoek gestart omdat het hier vermoedelijk gaat om een lhbtiq+-incident. Dat zijn incidenten die wij met prioriteit oppakken en om die reden zijn we nu al druk bezig met het onderzoek.”

Ook volgens getuigen ging het om lhbtiq+-gerelateerd geweld. Voorafgaand aan de mishandeling zou er een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de verdachten in winkelcentrum Westwijk.

Kaartenactie

De steunbetuigingen voor de 14-jarige Frédérique stromen binnen bij haar thuis. Radio 538 heeft in twee dagen tijd meer dan 30.000 kaarten ontvangen.

De mishandeling leidde tot veel woedende reacties op sociale media. Veel bekende Nederlanders spraken hun steun uit voor het meisje. Radio 538-dj Wietze de Jager riep luisteraars op kaarten te sturen om haar te steunen.

Uit binnen- en buitenland stromen de steunbetuigingen binnen. ,,Wat we met elkaar bereikt hebben hier, dat vind ik zó tof.‘’ zegt dj Wietze de Jager. ,,Echt kippenvel. Het is het beste antwoord dat we kunnen geven na zoiets verschrikkelijks. Dat we met z’n allen arm in arm gaan staan en op deze manier met zo’n signaal laten weten dat dit niet is hoe we met elkaar omgaan. Echt fantastisch.”

Volledig scherm De kaarten en cadeaus stromen binnen bij de mishandelde Frédérique © Paul Brink

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: