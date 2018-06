'Moeder van Sharleyne is slachtoffer van groot media-offensief van vader'

J. ontkent dat zij Sharleyne in de nacht van 7 op 8 juni 2015 van flatgebouw De Arend in de Drentse plaats heeft gegooid. Twee forensisch experts zijn het erover eens dat het meisje door de val is overleden, maar heeft J. haar dochter ook daadwerkelijk over de balustrade gegooid? Volgens de officier van justitie is zij 'geholpen' bij haar val en blijkt uit onderzoek van één deskundige dat het meisje was gewurgd, hoewel dit haar dood niet heeft veroorzaakt.

Het OM sluit zelfdoding of een ongeluk uit en de moeder was de enige die aanwezig was. Ze was bovendien hevig onder invloed van alcohol. Zelfdoding wordt uitgesloten omdat dat bij 8-jarigen amper voorkomt en Sharleyne een heel vrolijk meisje was. Slaapwandelen kan eigenlijk ook niet, zegt justitie, omdat getuigen 'alleen maar van horen zeggen hebben' dat het meisje wel eens slaapwandelde, maar dat nooit hebben gezien. Een verwijzing naar een slaapkliniek bleek ook gewoon niet te bestaan.

Motief onduidelijk

Het OM kan moord niet bewijzen en gaat uit van doodslag. Een mogelijk motief zou liggen in spanningen die waren ontstaan bij Hélène, die allerlei financiële problemen had en veel te veel dronk. Ook zou Sharleyne mogelijk onder toezicht komen te staan. Maar justitie geeft toe de werkelijke reden van Hélènes daad niet te kennen.

Wel heeft het OM meegewogen dat Hélène zich na de val van Sharleyne bizar gedroeg. Getuigen zagen haar op de tiende verdieping staan en dachten even dat ze ook ging springen. Daarna ging ze eerst bier halen bij een vriend en liep ze naar haar auto 'om sigaretten te halen'. Terwijl haar dode dochter dus op straat lag. Ook dat ziet justitie allemaal als bewijs dat Hélènde de dader is. ,,Zij wist allang dat Sharleyne dood was en geen hulp nodig had want zij had haar immers naar beneden gegooid.''

Gebrek aan bewijs in de zaak deed het OM eerder nog besluiten om de zaak te laten vallen. Vasthoudendheid van vader Victor Remouchamps, die na een dna-test ontdekte niet de biologische vader van Sharleyne te zijn, bracht de zaak alsnog voor de rechter.

Sharleyne zou samen met haar knuffel van de tiende verdieping zijn gegooid.

Onderzoek onvolledig

Tijdens de eerdere zittingen gaf het OM toe dat het eerste onderzoek na de val niet volledig is geweest. De politie heeft mogelijk steken laten vallen. Een verklaring van een buurman, die tijdens de bewuste nacht een harde klap heeft gehoord en J. met haar dochter hoorde praten, heeft de politie niet.



Politieagenten hebben verklaard dat het eerste onderzoek in 2015 hectisch en ongestructureerd verliep. Agenten spraken met de buurman, maar zijn verklaring is nooit opgenomen. Ook zijn er geen lijsten bijgehouden van buren met wie werd gesproken.

Publiciteitsoffensief

Advocaat Van Jaarsveld fileert de gedachtengang van het Openbaar Ministerie. Volgens hem zijn wel degelijk de scenario's van zelfmoord en een ongeluk mogelijk, maar is dat gewoon nooit goed onderzocht. Van begin af aan is er naar Hélène gekeken, zegt hij. En dat komt mede door vader Victor Remouchamps, die keer op keer samen met zijn advocaat de publiciteit zocht. ,,Kennelijk waren ze bang dat het OM dit niet goed zou oppikken en het lijkt nog te hebben gewerkt ook.''

Volgens Van Jaarsveld is zijn cliënte slachtoffer van een publiciteitsoffensief van de vader van Sharleyne en zijn advocaten. Zelfs het scenario dat iemand anders dan Hélène de kleine Sharleyne heeft vermoord, zou onderzocht moeten worden, meent Van Jaarsveld. Bekend was al dat zowel Hélène als haar ouders in het verleden suggereerden dat vader Victor zelf er iets mee te maken heeft. En dat hij alleen op geld uit zou zijn.

Volgens Van Jaarsveld is de kans dat Hélène haar dochter heeft omgebracht, net zo klein als de kans dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd. Zo zat er bijvoorbeeld geen dna van moeder in de hals van Sharleyne, terwijl het meisje gewurgd zou zijn. ,,Spreek haar alstublieft vrij,'' zei Van Jaarsveld vanmiddag. ,,Dan kan ze nog iets van haar verwoeste leven maken.