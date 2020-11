Moeder van vermiste baby Tuana: 'Mijn meisje is veilig in Turkije’

conflict met jeugdzorgDe politie is al dagen naarstig op zoek naar de vermiste Tuana Remmers, een baby van drie maanden uit Maastricht. Het meisje moet op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst. Voor haar gezondheid wordt gevreesd, maar volgens de moeder is er helemaal geen reden voor paniek. ,,Mijn meisje is gezond. Ze is veilig in Turkije, waar ze uitstekend wordt verzorgd.”

De jonge Tuana wordt sinds donderdag 22 oktober vermist, nadat er door een onbekende partij aangifte werd gedaan. De politie startte een onderzoek naar de verblijfplaats van het meisje. Dat leverde geen resultaat op. Daarom is nu de hulp van het publiek nodig. ,,We begrijpen dat het een verregaande maatregel is om de naam en foto van het meisje te publiceren, maar het gaat hier om een heel jong kind. Ze is niet in levensgevaar, maar we maken ons wel zorgen om haar gezondheid. Snel en gericht handelen is noodzaak”, licht een woordvoerder toe.

‘Ze is niet in gevaar’

Volgens de moeder van het kind is er helemaal geen reden tot paniek. Tuana is in Turkije bij de familie van haar huidige vriend, zo laat ze aan deze site weten. ,,Mijn meisje wordt perfect verzorgd. Ze is helemaal niet in gevaar.” De moeder was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het vandaag gepubliceerde opsporingsbericht. ,,We hebben al jaren problemen met jeugdbescherming en de politie, maar dat ze dit nu doen verbaast ons zeer.”

Een woordvoerder van de politie kan vanavond niet inhoudelijk ingaan op het verhaal van de moeder. ,,Als het klopt dat het kind op dit moment in Turkije zit, doen wij een vriendelijke doch dringende oproep om het kind zo snel mogelijk terug naar Nederland te halen. Het kind wordt vermist.”

‘Niemand wil luisteren’

De moeder van drie kinderen heeft al jaren een conflict met de betrokken instanties. Ze vertelt dat ze al op zeer jonge leeftijd moeder werd, en dat het daarna bergafwaarts ging. ,,Ik probeer al acht jaar aan te tonen dat ik wél een goede moeder ben, maar er is niemand die naar mij wil luisteren.”

Wat er precies is voorgevallen tussen haar en de instanties, kan ze ‘vanwege de emoties’ niet zeggen. De politie kan geen nadere mededelingen doen. Een woordvoerster kon niet zeggen wie de vermissing had gemeld. ,,Onze eerste prioriteit is om nu zo snel mogelijk het kindje vinden”, aldus de woordvoerster.

Veilig Thuis Zuid-Limburg was vandaag niet in de gelegenheid om een reactie geven.