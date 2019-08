Moeder vermoorde Romy (14) naar Den Haag om hogere straffen: ‘Vraag me af of het zin heeft’

De ouders van de vermoorde kinderen Savannah, Romy en Nick gaan begin september naar de Tweede Kamer om hogere straffen voor minderjarige daders af te dwingen. De nabestaanden gaan voorafgaand aan het debat over jeugdstrafrecht persoonlijk in gesprek met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en overhandigen hierbij de 72.000 handtekeningen die ze de afgelopen weken verzameld hebben. ,,Maar ik vraag mij af of het allemaal wel zin heeft.”

De ouders van Savannah, Nick en Romy begonnen in juli een petitie omdat zij vinden dat de moordenaars van hun kinderen er met een celstraf van één en twee jaar te gemakkelijk mee weg zijn gekomen. Met de actie proberen ze een gevangenisstraf tot maximaal vijf jaar af te dwingen voor minderjarigen die een levensdelict plegen. Ook willen ze dat het strafrecht voor volwassenen sneller toegepast kan worden.

Olievlek

De oproep van de ouders verspreidde zich als een olievlek over het internet en leidde tot massaal medeleven. Op dit moment hebben meer dan 72.000 mensen de petitie ondertekend. Om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. ,,We hebben dus genoeg handtekeningen verzameld, maar ik vraag het mij af of het zin heeft”, verzucht Marion Nieuwburg-van Gils, de moeder van Romy.

,,Ja, de minister zal onze petitie en de resultaten aannemen, maar of er iets mee gaat gebeuren? Ik denk van niet. De overheid luistert liever naar bepaalde deskundigen dan naar wat er daadwerkelijk in de samenleving speelt.” Na de petitie van de ouders stelden diverse deskundigen in de media dat een hogere straf niet per se bevorderlijk is voor de behandeling van een minderjarige verdachte.

,,Maar het lijkt wel alsof de deskundigen niet goed luisteren naar wat we nu vragen”, stelt de moeder van Romy. ,,Zoveel is dat namelijk niet. We eisen helemaal geen celstraffen van twintig of tien jaar, we vragen om een verhoging naar een celstraf van maximum vijf jaar, zodat de rechter zelf gradaties aan kan brengen naar de aard van het delict. Nu heeft een rechter niets te zeggen. Een straf van één of twee jaar, en dan houdt het op.”

Drama in Breda

Door het trieste drama in Breda, waarbij de 15-jarige Megan om het leven werd gebracht door vermoedelijk haar 16-jarige vriend, is de kwestie rondom het jeugdstrafrecht weer helemaal actueel. Het overlijden van het meisje raakte Nieuwburg-Van Gils diep in het hart.

,,Het is echt verschrikkelijk wat daar in Breda is gebeurd”, vertelt ze. ,,Wij weten als geen ander wat die mensen daar doormaken, echt een drama. Je hoopt altijd dat het nooit meer gebeurt, maar helaas: dit soort dingen blijft gebeuren. En je zult zien: die jongen is zestien jaar, dus die zal wel maximaal twee jaar krijgen. Schrijnend.”

Straffen

De 14-jarige Romy werd door een leeftijdgenoot gedood. Hem werd één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd. Dat is de maximale straf die een jongere onder de 16 jaar kan krijgen. Ook in de zaak van Nick kreeg de destijds 15-jarige dader die straf opgelegd.

De 17-jarige jongen die terechtstond voor de dood van Savannah, Angelo S. uit Den Bosch, kreeg twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Ook dat is de maximale straf die iemand van zijn leeftijd kan krijgen. S. ging niet in hoger beroep.

