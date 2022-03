Moeder Willem en Astrid Holleeder overleden, Willem niet bij afscheid

Holleeder is vanwege veiligheidsredenen maandag in besloten kring gecremeerd, laten Astrid en Sonja in een gezamenlijke verklaring weten aan de krant. ,,We zijn heel blij en dankbaar dat dit onder begeleiding van politie toch heeft kunnen plaatsvinden”, schrijven de vrouwen. ,,Er was vanzelfsprekend geen grote crematiedienst, maar een klein afscheid in het geheim wat vanwege de veiligheid een complexe operatie was.”



Willem Holleeder, die sinds 2019 een levenslange gevangenisstraf uitzit vanwege meerdere liquidaties, was volgens de krant op nadrukkelijk verzoek van zijn moeder niet aanwezig bij het afscheid.