Moeder wint zaak tegen fiscus over stoppen kinderopvangtoeslag

De vrouw had een zaak tegen de Belastingdienst aangespannen, omdat ze door het mislopen van de toeslagen schulden had opgebouwd en langer over haar studie had gedaan.

Kort voor het begin van de zitting op 8 juli besliste de Belastingdienst al dat de vrouw een groot deel van de betwiste toeslag toch zou krijgen. Desondanks zette ze de rechtszaak door. Ze wilde helderheid over de gang van zaken en over een schadevergoeding.