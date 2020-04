Moederbedrijf ICI Paris XL weigert voorlopig huur te betalen voor panden

Volgens de parfumerie, met 155 vestigingen in Nederland, is het momenteel ‘volstrekt onmogelijk om de door de klant verwachte service te bieden zonder daarbij de door de overheid ingestelde regels rondom social distancing te overtreden’, schrijven ze in een brief aan de verhuurders van het vastgoed. Dus is het nodig de winkels te sluiten, stelt de keten. Omdat de gehuurde panden door ‘deze situatie van overmacht’ niet kunnen worden gebruikt volgens de ‘overeengekomen bestemming’, oordeelt AS Watson dat ze geen huur meer hoeven te betalen.

Volledig scherm ICI Paris aan Plein 1944 in Nijmegen. © Jacqueline van Ginneken/DG De opschorting van de huur gaat in vanaf 1 april. ,,Het is een forse stap, ja’’, bevestigt een woordvoerder van ICI Paris XL. ,,Maar de omzet in al onze stenen winkels is in zijn geheel weggevallen. En we kunnen de deuren ook niet openen vanwege de veiligheid van klanten en medewerkers.”

‘We mogen dit beslissen’

Volgens de woordvoerder kan ICI Paris XL dit gewoon eenzijdig beslissen, gezien de situatie. ,,Maar in de brief staat ook heel duidelijk dat we graag het gesprek willen aangaan met de verhuurders.” Tot wanneer er geen huur betaald wordt, laat AS Watson in het midden. ,,We weten niet tot hoe lang de maatregelen verlengd gaan worden en hoe deze crisis zich ontwikkelt”, stelt de woordvoerder.

Een woordvoerder van Kruidvat benadrukt dat het opschorten van de huur niet geldt voor de panden van Kruidvat, Trekpleister of outletwinkel Prijsmepper.