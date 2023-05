Moeders op Urk en in Staphorst krijgen meeste cadeautjes op Moederdag

Het statistiekenbureau zette nog meer cijfers op een rij. Zo gaat de daling van het aantal grote gezinnen in Nederland gestaag door. Minder dan een op de tien moeders heeft nu vier of meer kinderen, een op de honderd heeft er zes of meer. Vijftig jaar geleden kwamen grote gezinnen nog veel vaker voor: toen hadden drie op de tien moeders een gezin met vier of meer kinderen.

Biblebelt

Uit de cijfers blijkt dat de meeste grote gezinnen in de zogenoemde Biblebelt wonen. In die strook van Zeeland naar Overijssel zijn veel gemeenten waar het aantal (zeer) religieuzen hoog is, zij hebben vaker grote gezinnen. Op Urk heeft 42 procent van de moeders vier of meer kinderen, het hoogste percentage van Nederland. Daarna komt Staphorst met 31 procent. Opvallend is dat in Limburg, een van oudsher zeer katholieke provincie, juist steeds minder grote gezinnen voorkomen. In Stein wonen de minste grote gezinnen: 3 procent van de moeders heeft daar vier of meer kinderen.