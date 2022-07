Moet Nederland ook campagne voeren dat elk lichaam een strandlichaam is?

Veilig­heids­re­gio Twente: kleine groep is onverant­woor­de­lijk bezig

Een kleine groep actievoerende boeren is onverantwoordelijk bezig, zegt Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, over de blokkades van de snelwegen A1 en A35 bij knooppunt Azelo in Overijssel. Demonstrerende boeren hebben daar donderdag trekkers geparkeerd. ,,Dit leidt wederom tot onveilige situaties”, aldus Gerritsen, burgemeester van Almelo.

28 juli