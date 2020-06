Mogelijk nog maar één van de vijf wolfjes op Veluwe in leven

Het is onduidelijk hoe het gaat met drie van de vijf wolven die vorig jaar op de Veluwe werden geboren. Een van de welpjes is begin maart bij Epe doodgereden. Dat vermoeden is recent door dna-onderzoek bevestigd. Van een ander mannelijk welpje zijn keutels gevonden, maar de drie andere welpen zijn ‘spoorloos’.

Exact een jaar geleden werd bekend dat er op de Noord-Veluwe vijf welpjes waren geboren. Dna-onderzoek heeft nu bevestigd dat de wolf die begin maart op de provinciale weg tussen Epe en Nunspeet werd doodgereden door brandweerman Harnold een van die welpjes was.

Het gaat om een mannetje dat de code GW1626m had gekregen. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van Bij12, de organisatie die provincies ondersteunt op het gebied van faunazaken en natuurbeleid en die in dit specifieke geval de faunaschade door wolven inventariseert en afhandelt.

Boswachter Ger Verwoerd spoorde de aangereden wolf op met een zogeheten zweethond. De wolf was toen al overleden.

Van een ander mannelijk welpje (GW1428m) en van de vader van de roedel (GW983m) zijn via keutels recent ook dna-sporen gevonden. ,,Maar het is onduidelijk hoe het met de andere welpen gaat’’, stelt Bij12. ,,Vanuit het buitenland is bekend dat gemiddeld de helft van de welpen het eerste jaar niet overleeft.’’

Volgens Bij12-woordvoerder Christian Jansen is het goed mogelijk dat de andere drie welpjes hun eerste levensjaar niet hebben overleefd.

Trap van edelhert

Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland zegt dat er bewust weinig dna-onderzoek wordt gedaan naar de roedel. ,,We weten dat ze er zitten. Het onderzoek wordt met publiek geld bekostigd, dus daar gaan we zuinig mee om.’’



Als de welpen nog wel leven, komen ze vanzelf ‘in beeld’ als ze het territorium op de Noord-Veluwe willen verlaten, denkt Lelieveld. Maar het kan ook zijn dat ze toch zijn omgekomen, door bijvoorbeeld een trap van een edelhert of een aanval van een wild zwijn. ‘Moederwolvin’ GW998f is in januari voor het laatst gesignaleerd op de Noord-Veluwe.

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe werd april vorig jaar voor het eerst samen vastgelegd.

Dode schapen in Emst, edelhert in Apeldoorn

De dna-sporen die wél van de roedel werden gevonden, lagen allemaal binnen het territorium op de Noord-Veluwe. ,,Bij een gedood edelhert bij Apeldoorn is een gemixt dna-profiel van wolven aangetroffen. Vermoed wordt dat dit afkomstig is van meerdere individuen uit de roedel. De in februari gedode schapen in Emst lieten een onvolledig dna-profiel zien. Alle beschikbare sporen komen echter overeen met de roedel van de Noord-Veluwe’’, aldus Bij12.

Mannetje op Midden-Veluwe

De wolvin op de Midden-Veluwe (GW960f) bezet ook nog altijd haar territorium op de Midden-Veluwe. Bij Radio Kootwijk is dna van haar aangetroffen op een gedood edelhert. ,,Ook weten we aan de hand van waarnemingen dat er een mannetje aan de zuidkant van haar territorium voorbij is getrokken’’, zegt Jansen. ,,Maar het is niet duidelijk of ze bij elkaar zijn gekomen.’’

Vooralsnog is er volgens Lelieveld geen enkele aanwijzing dat er dit jaar welpjes worden geboren op de Veluwe. ,,Maar als we straks toch beelden zien van welpjes, dan weten we ook meteen dat de wolvin er nog is.’’

Probleemwolf Brabant was ook in Achterhoek De probleemwolf die in Brabant voor zoveel ophef zorgde, trok voor zijn slachtpartijen door de Achterhoek. Dna-onderzoek heeft aangetoond dat deze wolf eind april in Vorden en Ruurlo schapen doodde. ,,Daarna ging de wolf via Culemborg naar Brabant’’, aldus Bij12-woordvoerder Christian Jansen. ,,Op basis van beeldmateriaal is het aannemelijk dat deze wolf inmiddels in België zit, bij Duffel (tussen Brussel en Antwerpen, red).’’ De wolf komt oorspronkelijk uit Duitsland.