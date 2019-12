Mogelijk opzettelijke aanrijding bij Doesburg: veroorzaker gevlucht richting Achterhoek

De auto van de slachtoffers schoot van de weg, sloeg over de kop en belandde in de berm. De politie is op zoek naar een zwarte stationwagen die aan de voorzijde waarschijnlijk flink beschadigd is. Het voertuig verdween in de richting van Doetinchem. Rondom de plek van het ongeval zijn witte schermen geplaatst. Een traumahelikopter landde in de buurt.