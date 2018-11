‘Mogelijk veel meer gesprekken tussen advocaten en gedetineerden afgeluisterd‘

Door een fout zijn duizenden vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gevangenen ten onrechte opgenomen. Soeteman is hier zeer ontstemd over, maar hij stelt dat het mogelijk om veel meer gesprekken gaat. ,,Dit is echt een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Als ik een relatie met de overheid zou hebben, dan zou ik het uitmaken. Omdat ze vreemd is gegaan‘’, aldus Soeteman.

Ingrijpen

Daar komt volgens de voorzitter nog bij dat er niet is ingegrepen toen het probleem duidelijk werd. De zaak kwam pas naar buiten toen een gevangene door de gevangenis waar hij zat geconfronteerd werd met de inhoud van een telefonisch gesprek met zijn raadsman. ,,Er zijn drieduizend gesprekken opgenomen en dat is niet tijdig onderkent en ondervangen. En het is nog veel erger, want gesprekken worden maar acht maanden bewaard en in die acht maanden ging het dus om die drieduizend gesprekken. Maar dit speelt dus mogelijk al vanaf 2013. Al die gesprekken zijn nu vernietigd, maar dus wel opgenomen.‘’



Volgens Soeteman is het voor burgers zeer belangrijk dat zij in vertrouwen met een raadsman kunnen praten. ,,Iemand moet zich kunnen wenden tot een adviseur en vrij zijn om met die adviseur te kunnen spreken zonder dat de overheid meeluistert, dat geldt voor artsen maar ook voor iedereen die een mogelijk probleem heeft. En het geldt niet alleen voor schuldige mensen die ergens onderuit proberen te komen, het geldt ook voor onschuldige mensen die moeten uitleggen wat er aan de hand is. Als de overheid dan mee kan luisteren, dan zijn die mensen niet meer vrij om te proberen hun onschuld aan te tonen. ‘’

Menselijke fout

Soeteman is ietwat cynisch over de reden van het probleem. ,,Een programmeerfout? Computers worden geprogrammeerd door mensen, niet door computers. Dit is een menselijke fout en een fout waarvan ik vind dat die niet plaats heeft mogen vinden. Het is ook ontdekt omdat een gesprek met een gedetineerde is afgeluisterd en vervolgens werd gebruikt door de gevangenis. Terwijl ze weten dat het niet mag en er dus zelf niet is ingegrepen. Dat is al erg, maar hoe vaak is het gebruikt terwijl wij het niet weten?‘’

Ook Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, vindt het onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest. ,,Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is juist deze vertrouwelijkheid van wezenlijk belang”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.