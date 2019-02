‘Mogelijk veel meer mensen blootgesteld aan kankerverwekkend anti-roestmiddel chroom-6’

Volgens de bond is het lastig om na te gaan hoeveel mensen er in de afgelopen jaren zijn blootgesteld aan chroom-6. ,,Maar je kunt op je vingers natellen dat het er veel zijn. We spreken hier niet over honderden mensen, of een paar duizend. Maar over veel meer”, zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij FNV. Volgens hem is het spul heel veel gebruikt, op allerlei materieel dat roestbestendig moest zijn. ,,Vliegtuigen, vaartuigen, noem maar op.”

De Tweede Kamer eiste vorige week op deze site ook al snel opheldering van het kabinet. Het parlement wil weten welke zaken er in Nederland nog spelen rondom het gebruik van de giftige stof chroom-6. De landelijke politiek is enorm geschrokken over de uitkomsten van een nieuw onderzoeksrapport naar een schandaal in Tilburg.

‘Juridische lijdensweg’

Volledig scherm Pas zijn de uitkomsten van een groot onderzoek naar Chroom-6 gepresenteerd. Peter van der Velden (Commissievoorzitter Tilburg Chroom-6), Theo Weterings (burgermeester van Tilburg), Susi Zijderveld (RvB Nederlandse Spoorwegen) en Nicole Kuppens (Directie Spoorwegmuseum). © ANP De bond pleit voor het opzetten van een zogeheten claimbeoordelingsinstituut. De bedoeling is dat mensen die denken ziek te zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 zich daar kunnen melden, zodat er naar hun zaak gekeken kan worden. Als experts hebben aangetoond dat een ziekte arbeidsgerelateerd is, moet een werknemer aanspraak kunnen maken op de verzekering van de werkgever. ,,Die moet dan de schade uitkeren", aldus Van Veelen. Met zo'n procedure voorkom je volgens hem ‘een lange juridische lijdensweg voor slachtoffers’.



Vorige week donderdag velde een onderzoekscommissie een ontluisterend oordeel over chroom-6 in Tilburg. De gemeente Tilburg en de Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben steken laten vallen toen ze ruim achthonderd mensen op een NS-werkplaats lieten werken. Zij kwamen in contact met chroom-6 en werden daar ziek van, of kunnen dat worden. De gemeente komt later woensdag met een voorstel over schadevergoedingen. Om 16.30 uur is daarover een bijeenkomst.

Vuurtorens

In december werd ontdekt dat de kankerverwekkende stof is aangetroffen bij de onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in Scheveningen. In de andere vuurtorens waar op dit moment onderhoud aan wordt gepleegd, is de stof ook aangetroffen. Het gaat om de torens in Burgh Haamstede, Egmond aan Zee, Noordwijk en op Vlieland. Bij deze gebouwen is eveneens een rem op het werk gezet.



Chroom-6 wordt gebruikt vanwege de roestwerende eigenschap, zoals ook het geval bij de vuurtorens. Als het vrijkomt, is het schadelijk voor de gezondheid en kan het uiteindelijk leiden tot onder andere kanker, zo waarschuwt het RIVM. Chroom-6 komt onder andere vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak waar de stof in zit, te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Daarmee komt de stof in de lucht terecht.

Volledig scherm Bij werkzaamheden aan de vuurtoren van Scheveningen is de kankerverwekkende stof chroom-6 ook gevonden. © Angelo Blankespoor

Bruggen en sluizen

De vuurtorens zijn niet de enige bouwwerken die de kankerverwekkende stof bevatten. Bij werkzaamheden aan de Waalbrug in Nijmegen is de stof ook in verf gevonden en het onderhoud aan twaalf bruggen en sluizen in Flevoland wordt uitgesteld nadat bleek dat ook daar de stof in zit.

De stof is veelvuldig in het nieuws gekomen doordat personeel van Defensie decennialang heeft gewerkt met de giftige stof, terwijl de werkgever al in de jaren 70 wist dat die gevaarlijk voor de gezondheid is. Slachtoffers hebben een schadevergoeding gekregen. Ook gevangenen die jarenlang zonder bescherming hebben gewerkt met het kankerverwekkende chroom-6 willen eenzelfde compensatieregeling.