Slachtoffers steekpartij Amsterdam zijn Amerikanen: mogelijk terreuraanslag

VideoDe twee slachtoffers van de steekpartij op Amsterdam CS zijn Amerikanen. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, zaterdag in een verklaring bekendgemaakt. De man die er van wordt verdacht vrijdag op het Centraal Station in Amsterdam twee mensen te hebben neergestoken, is een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning.

Hij is kort na zijn daad neergeschoten en niet levensgevaarlijk gewond. Er wordt rekening gehouden met een terroristisch motief.

Twee agenten richtten voor de Hema in de westtunnel op Amsterdam CS hun geladen pistool op de Afghaanse jongen van 19 jaar. De jongen, gekleed in spijkerbroek en grijs jasje, had kort daarvoor op het station twee mensen zwaar verwond door hen neer te steken met een mes.

Mocht de dader een terroristisch motief hebben gehad, dan zou het voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 zijn dat Nederland het toneel is van terreur. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verklaart dat 'alle scenario's' open worden gehouden, 'waaronder een terroristisch motief'.

Bebloede hand

Een jongen met een bebloede hand kwam volgens Richard Snelders, eigenaar van een bloemenzaak op CS, zijn winkel in. Hij was waarschijnlijk neergestoken. In de hal zag Snelders nog een bebloede man liggen.

Quote

Even verderop voor de Hema lag volgens Snelders de waarschijnlijk neergeschoten dader. Hij werd onder schot gehouden, terwijl de agenten 'liggen blijven' schreeuwden. Snelders spreekt van een paniekerige situatie. ,,De hal was heel snel leeg, iedereen rende weg. Ik dacht meteen aan terreur.''

Volgens een woordvoerder van de politie liep de man in de westbuis van het CS. ,,Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten."

Quote

Het onderzoek is in volle gang, daarbij worden alle scenario's open gehouden: ,,Hierbij wordt ook rekening gehouden met een terroristisch motief'', zo meldde de gemeente Amsterdam gisterenavond.



Willekeurige slachtoffers

Het onderzoek naar de achtergronden en de mogelijke motieven van de 19-jarige Afghaanse jongeman is in volle gang. ,,Er is intensief contact met de Duitse autoriteiten over de achtergronden van deze verdachte'', schrijft de gemeente. ,,Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen.''

De twee slachtoffers zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar. ,,We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten'', aldus Hoekstra in zijn verklaring. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe.

De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk, onderzoek naar het schieten door de politieagent. De rugzak die de neergeschoten man bij zich had, is onderzocht. Daar bleken verder géén verdachte spullen in te zitten.

Burgemeester Femke Halsema is na het incident naar het Centraal Station gegaan om te spreken met NS-medewerkers, winkelpersoneel en ondernemers. Na de steekpartij werd het station ontruimd en was het treinverkeer van- en naar Amsterdam Centraal urenlang ontregeld.

Malek F.

In mei stak een 31-jarige Syriër in Den Haag drie mensen neer. Van die daad is het nog steeds niet helemaal duidelijk of het om terreur of om een verward persoon ging. Malek F., die 5 mei zomaar drie mensen neerstak in Den Haag, komt uit een gezin dat één voor één vluchtte uit Syrië. Na de dood van zijn vader werd hij paranoïde en raakte aan de drugs.