Mogelijke dader steekpartijen Maastricht zelf ook gewond

PostNL heeft van 180 uitvaarten geen rouwkaarten kunnen bezorgen

6:44 Het is PostNL de afgelopen dagen in zeker 1000 gevallen niet gelukt om rouwpost te bezorgen. Dat meldt De Telegraaf. ,,De combinatie van kerstpost én code rood heeft op meerdere locaties het uiterste van de medewerkers gevraagd'', aldus PostNL, de enige bezorger van rouwpost in Nederland.