Mogen ze blijven of moeten ze weg? Komende dagen cruciaal voor asielboot met 1000 bewoners

Met video Henk Krol speelt rol in ludiek reclame­spot­je voor Provincia­le Statenver­kie­zin­gen

Henk Krol is het gezicht van een ludieke reclamespot voor de Provinciale Statenverkiezingen. Programmamaker Marcel Bamberg doopt Henk Krol om tot Koning VOTO, een afgeleide van Koning TOTO van de gokreclames. De oud-politicus verschijnt gehuld in een cape in het spotje.