'Mond- en klauwzeer' na schoolkamp tussen koeienvlaaien in de Ardennen

Moeder Suseng is overigens niet alleen verbolgen over het feit dat het op het schoolkamp zo slecht was gesteld met de hygiëne. ,,Ik heb daarover een klacht ingediend bij de school. Maar wat ik dan ook erg vind, is dat mijn zoon daarover door een leerkracht wordt aangesproken.''



Boersma zegt dat dat absoluut niet de bedoeling is. ,,Dat is niet onze manier van klachtenafhandeling. Maar het houdt de gemoederen bezig en dan heb je het er over als je elkaar tegenkomt.''



Inmiddels gaat het met de zoon van Suseng al weer wat beter. ,,De zalf die hem is voorgeschreven werkt goed.''