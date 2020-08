Mondkapjes mogen blijven, Viruswaarheid verliest rechtszaak

De mondkapjesplicht in Amsterdam mag blijven. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten nadat onder meer ondernemer en centrumbewoner Ab Gietelink en protestgroep Viruswaarheid een rechtszaak tegen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hadden aangespannen.

Volgens Gietelink en Viruswaarheid is het nut van mondkapjes niet bewezen, mag het niet volgens de Grondwet omdat het de persoonlijke levenssfeer inperkt en is er ook geen noodzaak omdat er bijna geen coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. ,,98 procent van de mensen wordt niet ziek, alleen de overheid schreeuwt moord en brand,” betoogde jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid maandag.

Volgens de rechter is de mondkapjesmaatregel echter goed verdedigbaar, omdat eerder uitgevaardigde maatregelen niet voldoende hebben geholpen. Omdat het gaat om een relatief kleine inbreuk op het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer en ook omdat de maatregel maar tijdelijk is (van 5 tot 31 augustus). De gezondheidsschade die Viruswaarheid ook aanvoerde als argument tegen de mondkapjes, is volgens de rechter niet aannemelijk. Bovendien kan in dat geval een uitzondering worden gemaakt. Iemand met een goede medische reden hoeft geen mondkapje op.

De advocaten van de veiligheidsregio zeiden maandag dat het invoeren van een mondkapjesplicht wel mag, zeker op deze bescheiden schaal (enkele locaties in Amsterdam). Met de maatregel hoopt de veiligheidsregio meer bewustzijn bij mensen te creëren, zodat ze zich beter aan de 1,5 meterregel houden. Dat het niet bewezen is of een mondkapje echt besmetting kan tegengaan, erkent de veiligheidsregio.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De rechter is meegegaan in de argumentatie van de veiligheidsregio. Volgens de rechter in Amsterdam wordt er verschillend gedacht over de vraag of de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening voor mondkapjes – juridisch gezien - mocht uitvaardigden. Volgens de rechtbank moet een rechter ‘terughoudend toetsen’ of een regeling al dan niet rechtmatig is. Omdat daar in dit geval wisselend over wordt gedacht, komt de rechter ‘terughoudend’ tot de conclusie: het is niet onrechtmatig.

Markten

In onder meer Amsterdam en Rotterdam is sinds kort het dragen van een mondkapje op verschillende plekken verplicht. In Amsterdam geldt de regel onder meer op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk. Mondkapjes zijn daar op straat en in winkels dag en nacht verplicht. Op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ‘40-’45 geldt de plicht tijdens markttijden.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio’s nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. De verplichting is een tijdelijk experiment en wordt later geëvalueerd.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: