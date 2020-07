Mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam op drukke plekken

Amsterdam en Rotterdam nemen het heft in eigen hand en voeren een mondkapjesplicht op drukke plekken in. In die twee steden loopt het aantal besmettingen de laatste weken op. Rotterdam verplicht mondkapjes op enkele plekken in het centrum, op grote markten en in winkelcentra. Amsterdam kiest voor vijf locaties, waaronder de Wallen en de Kalverstraat.

De maatregel in beide steden gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder.Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Rotterdam pakt vanaf woensdag 5 augustus direct groot uit met een mondkapjesplicht op drukke plekken. Niet alleen in het centrum, maar ook op de drie grote markten en de winkelcentra Alexandrium en Zuidplein moet de bezoeker een mondkapje op. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb net bekend gemaakt. Gisteren werd besloten dat gemeenten mogen experimenteren met coronamaatregelen, zoals een mondkapjesplicht. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken toegenomen, en Rotterdam-Rijnmond is daarin de grootste brandhaard. Ongeveer een kwart van alle nieuwe gevallen wordt in Rotterdam en omstreken vastgesteld.

Aboutaleb en zijn Amsterdamse college Femke Halsema gaan nu voortvarend aan de slag met het experiment. Niet op één plek, maar op meerdere plekken waar het druk is. In Rotterdam op de markten op het Afrikaanderplein (zuid), Grote Visserijplein (west) en de Binnenrotte (centrum) en de twee grote winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. Amsterdam kiest voor een mondkapjesplicht op delen van de Wallen, de Kalverstraat, de Nieuwendijk en de markten in de Albert Cuypstraat en Plein ‘40-’45.

Maatwerk

Aboutaleb en Halsema maakten zich verleden week hard voor het mondkapje op drukke plekken. In de ogen van Aboutaleb past de mondkapjesplicht bij zijn wens om maatwerk te bieden. Net als de communicatie gericht op de moslimgemeenschap over het Offerfeest en op studenten. De verplichting zou mondkapjes weer terug in het straatbeeld brengen. ,,Het kan in onze ogen de urgentie op sommige plaatsen vergroten.’’

Het kabinet en de 25 veiligheidsregio's besloten gisteren dat burgemeesters mogen gaan experimenteren met een lokale mondkapjesplicht of met andere maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) maken daar dus meteen gebruik van.

Groningen

De Veiligheidsregio Groningen voert morgen nieuwe coronamaatregelen in voor de horeca in een deel van de binnenstad van Groningen. Volgens de veiligheidsregio is dat nodig omdat niet altijd voldoende afstand wordt gehouden in rijen voor horecagelegenheden en op terrassen. Vooral binnen de Diepenring in het centrum wordt het op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 02.00 en 03.00 steeds drukker waardoor bezoekers geen 1,5 meter afstand kunnen nemen

Een van de maatregelen is dat horecagelegenheden op vrijdag- en zaterdagnacht na 01.30 geen bezoekers meer mogen binnenlaten. Mensen die al binnen zijn, mogen tot sluitingstijd blijven. Verder moeten alle eetgelegenheden, nachtwinkels en loketten voor de verkoop van producten om 01.30 uur dicht. Ook de terrassen moeten vanaf 01.30 uur gesloten worden. Verder is het na 01.30 uur verboden om lachgas te verkopen.

Behoefte

De burgemeesters hebben lang niet allemaal behoefte aan een mondkapjesplicht. In veel regio’s, zoals Limburg en Drenthe, is het aantal besmettingen laag. Zij zien liever dat de huidige voorschriften, zoals het anderhalve meter afstand houden tot elkaar, strenger worden gehandhaafd.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei afgelopen vrijdag dat een mondkapjesplicht nooit in plaats kan komen van de belangrijkste maatregel tegen het virus: anderhalve meter afstand houden. Dus ook als straks op sommige plekken mondkapjes moeten worden gedragen, moet er op worden toegezien dat het niet te druk wordt in sommige winkels of horecagelegenheden.

Volledig scherm Gebied in Rotterdam waar mondkapjes verplicht worden © Videostill