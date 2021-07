‘Monsterwesp’ maakt opmars in Nederland: ‘Zie je er één, meld het meteen!’

Hoewel de monsterwespen – twee keer zo groot als een gewone wesp – voor mensen niet gevaarlijk zijn, vragen EIS Kenniscentrum Insecten, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA en onder meer de provincie Utrecht mensen die deze exoot spotten er meteen melding van te maken. De kans bestaat dat de hoornaars dit jaar vaker dan ooit te zien zullen zijn.



De hoornaar, een van oorsprong Aziatisch diertje dat rond 2004 vermoedelijk vanuit China naar Frankrijk kwam overwaaien, wordt sinds een aantal jaar waargenomen in Nederland. Zeeland had in 2017 de landelijke primeur, toen de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien. ,,In 2018 werd de hoornaar een paar keer gezien. In 2019 was het weer rustig, maar in 2020 barstte het van de waarnemingen. Op 26 plekken werd de hoornaar gezien: er werden in totaal 17 nesten gevonden”, vertelt Wilfred Reinhold van Platform Stop Invasieve Exoten.