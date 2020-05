Mooi weer is in aantocht, vooral zaterdag wordt het zomers warm

Met flink wat zon en temperaturen van 13 tot 18 graden is het vandaag al aangenaam toeven buiten. Morgen belooft het ondanks overtrekkende sluierbewolking vanuit het zuidwesten nog iets warmer te worden met in het zuiden mogelijk al 20 graden. Aan de kust en in het noorden van het land is het met 14 graden dan iets frisser door de noordelijke wind over de nog koele Noordzee.

Vrijdag wordt het naar verwachting nog beter. ,,In het midden en zuiden van het land wordt het met veel zon zo'n 17 tot 21 graden. In het Noorden blijft het door meer bewolking iets koeler. Aan de kust en op de Waddeneilanden maakt de noordenwind het ook frisser’’, voorspelt Eijke.

Zomerse dag

Zaterdag lijkt volgens de weerman de beste dag van de week te worden. ,,De wind draait naar het noordoosten en we krijgen meer zon. Daardoor kunnen de temperaturen in het zuiden stijgen tot zo'n 22, 23 of 24 graden. Een zomerse dag is lokaal zelfs mogelijk maar de kans daarop is met 20 tot 30 procent niet heel groot.’’

Die lokale zomerse dag zou dan de tweede van dit jaar zijn. Op woensdag 8 april werd 25 gaden gemeten op meetstation Gilze-Rijen en zelfs 25,1 graden in het Limburgse Arcen. Normaal gesproken moeten we tot halverwege mei wachten op de eerste landelijke zomerse dag en vorig jaar zelfs tot 1 juni.

De tot nu toe warmste landelijke dag beleefden we op maandag 6 april. Toen steeg het kwik in De Bilt tot 21,2 graden, de warmste 6 april ooit. Het vorige record stond op 21,1 graden. Een dag eerder werd hetzelfde record gebroken. Toen was het de warmste 5 april ooit.

Koufront

Met een naar het noorden draaiende wind die aan de kust krachtig kan zijn, wordt het zondag koeler. ,,In de nacht van zaterdag naar zondag trekt een koufront over ons land met lokaal kans op buien en zelfs hagel. Voor het noorden van het land verwacht ik overdag temperaturen tussen de 11 of 12 graden en in de rest van het land zo'n 16 graden. Naar verwachting wordt het zo’n 18 graden in Limburg, maar dat is nog onzeker’’, zegt de weerman.

Maandag blijft met de matige tot krachtige wind uit noord- tot noordoost en temperaturen van zo'n 12 graden ook fris. Vanaf dinsdag loopt het kwik dan weer op, voorspelt Eijke. ,,Tot ruim boven de 20 graden als we de 14-daagse verwachting mogen geloven, maar ook dat is nog onzeker.’’

Gemiddelde

De gemiddelde temperatuur voor de eerste tien dagen van mei is volgens de weerman 16 graden. Het gemiddelde voor de eerste twintig dagen 17,4 graden. ,,Ook al krijgen we de komende dagen een ratjetoe aan weersomstandigheden, de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar’’, aldus Lennert Eijke.