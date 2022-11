Moord op moeder Hannie (68) na jaren nog onopgelost, Burgernet voor eerst ingezet

De politie zet voor het eerst Burgernet in om burgers te betrekken bij een cold case. Daarbij gaat het om het oplossen van de gewelddadige dood in 2017 van de 68-jarige Hannie Bakker uit het Noord-Hollandse Winkel.

Volgens de politie is uit onderzoek op te maken dat de dader of daders mogelijk zelf uit de omgeving van Winkel komen of daar in ieder geval goed bekend moeten zijn geweest. Daarom wordt onder deelnemers van Burgernet in de wijde omgeving van het plaats delict komende dinsdag een audio-oproep van nabestaanden van Hannie Bakker verspreid. Verder verspreidt de politie voor deze zaak honderden posters in de regio.

Ook is podcastmaakster en youtuber Dionne Slagter gevraagd om zich over de zaak te buigen en over de cold case te publiceren via haar podcast Moordcast en YouTubekanaal OnneDi. De beloning voor de gouden tip in de zaak is 25.000 euro.

Verlies extra zwaar

Hannie Bakker werd in de ochtend van Koningsdag 2017 door haar dochter ernstig gewond gevonden in haar huis aan de Limmerschouw in Winkel. Er was braakschade en ook bleek het huis te zijn doorzocht. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw ’s nachts een confrontatie heeft gehad met één of meerdere inbrekers of woningovervallers en daarbij is mishandeld. Zij kwam niet meer bij bewustzijn en overleed op 9 juni aan haar verwondingen. Ze liet haar man, drie kinderen en drie kleinkinderen achter.

De echtgenoot en kinderen van Hannie Bakker lieten weten blij te zijn met de nieuwe aandacht die de politie aan de dood van de vrouw besteedt. ,,We missen haar nog iedere dag. Dat we niet weten wat er precies gebeurd is, maakt het verlies extra zwaar. We hopen dat er nu nieuwe informatie binnenkomt die kan leiden tot de oplossing van de zaak.”