Moordenaar broer kroongetuige gaf tot moord Peter R. lezingen over ‘bewustwording’ aan medegevangenen

Dood Henry (29) en Kevin (24) na mortieron­ge­luk Mali opnieuw onderzocht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heropent het onderzoek naar het mortierongeluk in Mali waarbij twee Nederlandse militairen in 2016 omkwamen en een derde ernstig gewond raakte. De nabestaanden reageren opgelucht: ,,Eindelijk worden we gehoord.”

13 januari