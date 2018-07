Moordenaar broer kroongetuige: 'Ik kreeg de opdracht in 2017'

De dinsdag voor de uiteindelijke liquidatie kreeg hij een foto van Reduan B., diens werkadres, zijn werktijden en instructies over hoe de liquidatie uit te voeren. Hij kreeg toen ook de wapens.



Pas achteraf hoorde hij dat hij een volstrekt onschuldige buitenstaander had vermoord, zegt hij.



S. heeft in grote lijnen verteld hoe hij de moord heeft gepleegd. Die verklaring bevestigt volgens justitie 'het planmatig karakter van de moord' en 'past naadloos bij de overige onderzoeksbevindingen', zodat de zaak wat het bewijs betreft rond is.



Gevolgen desastreus

Officieren van justitie Caroline Cnossen en Saskia de Klerk twijfelen er niet aan dat de moord 'een directe, afgrijselijke reactie was op het feit dat deze kroongetuige meewerkt met justitie', zeiden ze donderdagmorgen op een inleidende zitting.



"Dit maakt dat deze zaak bij ons allemaal is ingeslagen als een bom," zei Cnossen. "We zijn inmiddels helaas bekend met liquidaties waar in plaats van het beoogde doelwit een andere onschuldige burger soms zelfs in bijzin van kind en familie, dodelijk wordt getroffen door vuurwapengeweld. Het is echter niet eerder voorgekomen dat een volstrekt onschuldige burger doelbewust is geliquideerd omdat een familielid er voor heeft gekozen bij te dragen aan de opsporing."



De gevolgen voor de rest van de familie zijn desastreus. "De nabestaanden moeten het verlies van Reduan zien te verwerken terwijl zij halsoverkop huis en haard hebben moeten verlaten."



